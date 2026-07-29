अखिलेश ने चढ़ावा हेरफेर मामले में केंद्र को घेरा
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की आस्था की रक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। यादव ने यह भी कहा कि यह सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और समस्याएं सिर्फ तब तक रहेंगी जब तक यह सरकार सत्ता में है।
नई दिल्ली, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा हेरफेर से पता चलता है कि भाजपा सरकार लोगों की आस्था की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि उसी सरकार से निष्पक्ष परीक्षा कराने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि जो लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संकट यह सरकार ही है। जब तक यह सरकार नहीं जाएगी, ये समस्याएं बनी रहेंगी।
फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चढ़ावा हेरफेर मामले में भाजपा दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रसाद ने कहा कि यह सरकार अयोध्या की वजह से सत्ता में आई थी और अयोध्या की वजह से ही जाएगी।
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