Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अखिलेश ने चढ़ावा हेरफेर मामले में केंद्र को घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की आस्था की रक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। यादव ने यह भी कहा कि यह सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और समस्याएं सिर्फ तब तक रहेंगी जब तक यह सरकार सत्ता में है।

अखिलेश ने चढ़ावा हेरफेर मामले में केंद्र को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा हेरफेर से पता चलता है कि भाजपा सरकार लोगों की आस्था की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि उसी सरकार से निष्पक्ष परीक्षा कराने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि जो लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संकट यह सरकार ही है। जब तक यह सरकार नहीं जाएगी, ये समस्याएं बनी रहेंगी।

ये भी पढ़ें:दान पेटी लेकर संसद पहुंच गए अखिलेश यादव, घूम-घूम कर सांसदों से मांगा चंदा, राम मंदिर पर अनोखा विरोध

फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चढ़ावा हेरफेर मामले में भाजपा दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रसाद ने कहा कि यह सरकार अयोध्या की वजह से सत्ता में आई थी और अयोध्या की वजह से ही जाएगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News BJP Ayodhya अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।