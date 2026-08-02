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बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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देवा शरीफ में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) द्वारा बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. मसूद अहमद ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, विशेषतः किसानों और छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि भाजपा दलित, पिछड़े और मुसलमानों को शिक्षा से वंचित कर रही है।

बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन

देवा शरीफ। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुर्खिला गांव के पास आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. मसूद अहमद ने भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती है किसान आगे बढे और छात्रों का विकास हो, उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा- दलित पिछड़े और मुसलमानों को शिक्षा से दूर कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है लेकिन आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी शिवकुमार फौजी ने कहा, आप सबलोग एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी का सहयोग कर मजबूत करें।

इस मौके पर मानस राय, मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी हरिनंदन सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष देशराज गौतम, महामंत्री धर्मेंद्र कुमार, जिला प्रभारी फैसल नसीम आदि मौजूद थे।

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