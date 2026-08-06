अभाविप का जिले में चलेगा सदस्यता अभियान
भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। गोशाला परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सदस्यता योजना और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। नेता ने बताया कि यह अभियान केवल संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं को जोड़ने का अभियान है।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का जिले भर में सघन सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके लिए गोशाला परिसर में जिला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यशाला में सदस्यता अभियान को प्रभावी एवं व्यापक बनाने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान की रूपरेखा एवं संगठनात्मक दायित्वों की जानकारी दी गई। प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडेय ने कहा कि सदस्यता अभियान केवल संगठन का विस्तार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने का अभियान है। अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को परिषद की सदस्यता ग्रहण कर इस राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए।
इस मौके पर जिला संयोजक पीयूष भारती और हर्षवर्धन मिश्रा ने कहा कि जिले के प्रत्येक विद्यार्थियों को परिषद से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिला विस्तारक राजीव रंजन ने कहा कि अभाविप से विद्यार्थियों को जुड़ना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंजलि झा एवं जिला छात्रा प्रमुख निधि कुमारी, विभाग संयोजक सूर्य प्रताप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशन सोनी, रिशी महतो, प्रभाकर मंडल,श्रवण कुमार, दीपीका कुमारी, इसिका, अपराजिता, रीतिका, मुस्कान, नेहा, अनमोल, दिव्यांशु, अकुल, प्रणव, आशीष, आशिक पासवान, प्रियंका, दीपक, साक्षी, प्रियांशु, सेजल, कृष्णा, अंकुश, सहित बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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