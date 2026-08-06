Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभाविप का जिले में चलेगा सदस्यता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। गोशाला परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सदस्यता योजना और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। नेता ने बताया कि यह अभियान केवल संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं को जोड़ने का अभियान है।

अभाविप का जिले में चलेगा सदस्यता अभियान

भागलपुर, वरीय संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का जिले भर में सघन सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके लिए गोशाला परिसर में जिला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यशाला में सदस्यता अभियान को प्रभावी एवं व्यापक बनाने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान की रूपरेखा एवं संगठनात्मक दायित्वों की जानकारी दी गई। प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडेय ने कहा कि सदस्यता अभियान केवल संगठन का विस्तार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने का अभियान है। अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को परिषद की सदस्यता ग्रहण कर इस राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: अधिकतम सदस्यता दिवस पर अभाविप से जुड़ें छात्र-छात्राएं

इस मौके पर जिला संयोजक पीयूष भारती और हर्षवर्धन मिश्रा ने कहा कि जिले के प्रत्येक विद्यार्थियों को परिषद से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिला विस्तारक राजीव रंजन ने कहा कि अभाविप से विद्यार्थियों को जुड़ना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंजलि झा एवं जिला छात्रा प्रमुख निधि कुमारी, विभाग संयोजक सूर्य प्रताप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशन सोनी, रिशी महतो, प्रभाकर मंडल,श्रवण कुमार, दीपीका कुमारी, इसिका, अपराजिता, रीतिका, मुस्कान, नेहा, अनमोल, दिव्यांशु, अकुल, प्रणव, आशीष, आशिक पासवान, प्रियंका, दीपक, साक्षी, प्रियांशु, सेजल, कृष्णा, अंकुश, सहित बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।