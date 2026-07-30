श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी से मिले विधायक आदेश चौहान व भाजयुमो प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल, लिया आशीर्वाद
श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी से मिले विधायक आदेश चौहान व भाजयुमो प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल, लिया आशीर्वाद श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी से मिले विधायक आ
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी से रानीपुर विधायक आदेश चौहान और भाजयुमो प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल ने शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद लिया। श्रीमहंत ने चुनरी ओढ़ाकर दोनों का सम्मान किया। इस दौरान धर्म, संस्कृति, सामाजिक समरसता और युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर चर्चा हुई। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति और समाज सेवा से जुड़ने का आह्वान किया।
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