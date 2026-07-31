जन जागरण अभियान है अखंड भारत स्वतंत्रता महापर्व

अखंड भारत स्वतंत्रता महापर्व 21 अक्टूबर को आयोजित होगा। यह राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का एक व्यापक जन-जागरण अभियान है। इसमें पेंटिंग, निबंध लेखन और वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रप्रेम का विकास होगा।

अखंड भारत स्वतंत्रता महापर्व केवल एक सामान्य आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन का व्यापक जन-जागरण अभियान है। 21 अक्टूबर को होने वाले यह महापर्व भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और अखंड भारत की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। सुभारती विवि और भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में 21 अक्तूबर को होने वाले अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस महापर्व की रूपरेखा एवं सुझावों पर विचार-विमर्श के लिए द मार्स रिसॉर्ट में हुई बैठक में यह बात सुभारती समूह संस्थापक डॉ.अतुल कृष्ण ने कही। बैठक में मेरठ के 90 प्रमुख विद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक और शहर के समाजसेवी एवं प्रबुद्धजन शामिल हुए। शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन से हुआ。

महापर्व की प्रतियोगिताएं डॉ.अतुल कृष्ण ने कहा कि महापर्व में विद्यालय-महाविद्यालय स्तर पर पेंटिंग, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच मिलने के साथ उनमें राष्ट्रप्रेम, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। डॉ.अतुल ने प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने जनजागरण रैली सफल बनाने में भी सक्रिय सहयोग की अपील की।

युवाओं में जागरूकता भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत अध्यक्ष सरल माधव ने कहा कि अखंड भारत स्वतंत्रता महापर्व युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरुकता का सशक्त अभियान है। 21 अक्टूबर को विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित जागरण रैली हेागी। आयोजन समिति के अध्यक्ष कर्नल राजेश त्यागी महापर्व की जानकारी साझा की। प्रो.ऋतेष चौधरी, डॉ.उमेश कुमार, केएल इंटरनेशनल स्कूल से तेजिंदर खुराना, राम सहाय इंटर कॉलेज अध्यक्ष डॉ.रजनीश त्यागी, विकास त्यागी, डॉ.लता शर्मा, जतिन, समीर सिंह, कृष्ण कुंदारा, ओम सिंह राणा, अनिल अज्ञात, कंवरपाल फौजी, निशांत एवं गौरव मौजूद रहे।