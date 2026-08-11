रागी जत्थों के शबद कीर्तन से संगत निहाल
कानपुर के गुरु-द्वारा बाबा श्रीचंद्र दरबार में श्री अखंड पाठ साहिब की 31वीं लड़ी मंगलवार को शुरू हुई। भाई सुलेख सिंह ने अरदास की, हजूरी रागी नवतेज सिंह ने शबद कीर्तन किया। ज्ञानी त्रिलोचन सिंह ने विचार दिया और अरदास ज्ञानी साहिब सिंह ने की। लंगर का आयोजन भी किया गया।
कानपुर। गुरुद्वारा बाबा श्रीचंद्र दरबार में श्री अखण्ड पाठ साहिब की चल रही लड़ी के अंतर्गत 31 वें श्री अखण्ड पाठ साहिब की मंगलवार को आरम्भ हुई। भाई सुलेख सिंह ने सुणी अरदास स्वामी मेरे सरब कला बण आई..प्रगट भई सगले जुग अंतरि गुरु नानक की वाडियाई..का गायन कर संगत को निहाल किया। हजूरी रागी नवतेज सिंह ने शबद कीर्तन किया। ज्ञानी त्रिलोचन सिंह ने विचार रखे। ज्ञानी साहिब सिंह ने अरदास की। लंगर छका गया। यहां सुरेश कालरा, गोगी बेदी, शिव अरोड़ा, राजकुमार लालडिनानी, परमजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, अमित बत्रा, गगन नरूला आदि उपस्थित रहे।
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