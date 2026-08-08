महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू किया जाए : बादल
चंडीगढ़ में, शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग की। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने नेताओं के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान अधिकार और गरिमा की वकालत की जानी चाहिए।
चंडीगढ़, एजेंसी। शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू करने की मांग उठाई। परिसीमन विधेयक को लेकर भी पार्टी ने सकारात्मक रुख दिखाया है। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके मिसाल कायम की है।’बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे केंद्र ने सदन में सभी राज्यों की सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए पेश किया था।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए।
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