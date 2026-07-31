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अकाल तख्त ने पंजाब सरकार के जवाब को खारिज किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमृतसर के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब सरकार के धार्मिक अपमान-विरोधी कानून पर प्रतिक्रिया को असंतोषजनक बताया। उन्होंने सिख विधायकों से मना किया कि वे विधानसभा सत्र में इस कानून पर चर्चा न करें जब तक अकाल तख्त और एसजीपीसी के साथ सहमति नहीं बनती।

अकाल तख्त ने पंजाब सरकार के जवाब को खारिज किया

अमृतसर, एजेंसी। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने गुरुवार को धार्मिक अपमान-विरोधी कानून के बारे में पंजाब सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए खारिज कर दिया। उनकी यह टिप्पणी आप विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर द्वारा ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के संबंध में अकाल तख्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर पंजाब सरकार का जवाब सौंपने के एक दिन बाद आई है। बुधवार को जत्थेदार गरगज ने राज्य सरकार से कहा था कि वह धार्मिक अपमान-विरोधी कानून से संबंधित आपत्तियों का एक महीने के भीतर समाधान करें। गरगज ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि 3 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान, जब तक इस मुद्दे पर अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी के साथ सहमति नहीं बन जाती, तब तक धार्मिक अपमान-विरोधी कानून पर कोई चर्चा न हो और कानून में किसी भी आगे के संशोधन को सहमति न दी जाए।

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जत्थेदार ने कहा कि सरकार ने अकाल तख्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों और बिंदुओं में से केवल एक को स्वीकार किया है, जबकि बाकी मुद्दों पर उसने सख्त रुख अपनाना जारी रखा है।

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