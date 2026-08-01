आजसू का विधानसभा तक पैदल मार्च 10 अगस्त को

तमाड़, प्रतिनिधि। आजसू पार्टी की रांची जिला समिति 10 अगस्त को तमाड़ प्रखंड के पेड़ाईडीह गांव से झारखंड विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेगी। मार्च का नेतृत्व पार्टी के जिला वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा करेंगे। इस संबंध में शनिवार को उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुंडू को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। मार्च पेड़ाईडीह, सालगाडीह, बुंडू, नामकुम, डोरंडा, मेकन चौक और बिरसा चौक होते हुए विधानसभा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में सालगाडीह-हारिन बाकू केनल रोड का निर्माण, तमाड़ में डिग्री कॉलेज की स्थापना, बुंडू में सिविल कोर्ट, जेल और ट्रेजरी का निर्माण, अनुमंडलीय अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा बुंडू बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग शामिल है।