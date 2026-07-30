अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा - (A)

अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। उन्होंने अपने प्रशंसकों को एक भावुक वीडियो संदेश में कहा कि वह आगे बढ़ने का सही समय मानते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं और वह अगली पीढ़ी की मदद करना चाहते हैं।

अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों को दिया भावुक वीडियो संदेश में ‘आपके प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद, कैप नंबर 278 अब विदा लेता है’

क्रिकेट का अनुभव अजिंक्य मतलब जिसे हराया नहीं जा सके लेकिन क्रिकेट ने कई बार हार का अनुभव कराया। क्रिकेटर के तौर पर हम कामयाबी से ज्यादा नाकामी देखते हैं। मेरी टीम मैच हारी। मैंने गलतियां कीं लेकिन एक जगह है जहां मैं कभी नहीं हारा और वह है आपके दिल में। आपने मुझे अपनों सा समझा। आपके प्यार, भरोसे और सहयोग के लिए धन्यवाद। कैप नंबर 278 अब विदा लेता है।

नए अध्याय की दिशा जीवन का सत्य यही है कि हर शुरुआत का एक अंक होता है। जब समय आ जाए तो आपको उसका सम्मान करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने बल्लेबाजी में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और मुझे इसका महत्व पता है। मुझे आज लग रहा है कि आगे बढ़ने का सही समय है इसलिए मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और सभी प्रारूपों से विदा ले रहा हूं।

स्पष्ट दृष्टिकोण शुरुआत में अभ्यास के लिए डोम्बिवली से ट्रेन से सफर करने के दिनों से आज तक मैंने खेल को सब कुछ दिया। हर दिन, हर पारी और बल्लेबाजी के हर मौके पर मेरा सपना हमेशा से भारत के लिए खेलने का था। मैंने हमेशा से एक ही नियम माना-अपने से पहले टीम और देश को रखना। मैंने पूरी ईमानदारी से क्रिकेट खेला है। प्रथम श्रेणी क्रिकेटर के तौर पर मेरे पदार्पण से आज तक भारतीय क्रिकेट ने काफी प्रगति की है। मुझे गर्व है कि मैं पिछले 20 साल से इसका हिस्सा रहा हूं।

खेल के प्रति वचनबद्धता भारतीय क्रिकेट के साथ मेरा अध्याय खत्म हो रहा है, लेकिन खेल के साथ नहीं। मैं अगली पीढ़ी की मदद करना चाहता हूं और उन मूल्यों को साझा करना चाहता हूं जो क्रिकेट ने मुझे सिखाए हैं। इस सफर में कई बार हारे और कई बार जीते लेकिन क्रिकेट खेलने का आनंद, जीवनभर की यादें मेरे करियर का सबसे बड़ा संतोष रहा।

(इंस्टाग्राम पर रहाणे का वीडियो संदेश)

करियर का सफर एक नजर

2013 में पदार्पण किया, 2023 के बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला

85 टेस्ट में 12 शतक और 26 अर्धशतक से 5077 रन बनाए

90 वनडे में तीन शतक और 24 अर्धशतक से 2962 रन बनाए

20 टी-20 में रहाणे के नाम एक पचासे समेत 375 रन दर्ज हैं

अन्य उपलब्धियां रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने 2023-24 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। 38 वर्षीय के नाम पर प्रथम श्रेणी में 205 मैच में 42 शतक और 59 अर्धशतकों समेत 14 हजार से ज्यादा रन दर्ज हैं। रहाणे की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 2021 का ऑस्ट्रेलिया दौरा। नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उन्होंने सितारों के बिना खेल रही भारतीय टीम की अगुआई करते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से शिकस्त दी थी। 2014-15 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर रहे रहाणे को 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला था।

आईपीएल करियर रहाणे आईपीएल में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपरजाइंट, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले। केकेआर ने उन्हें कप्तानी से मुक्त कर दिया है।