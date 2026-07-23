जौहर विश्वविद्यालय मामले में हस्तक्षेप करें राज्यपाल: अजय

-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र लखनऊ, विशेष संवाददाता।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के अधिकांश भवनों को ध्वस्त किए जाने संबंधी समाचारों ने प्रदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत में व्यापक चिंता उत्पन्न की है। प्रदेश की संवैधानिक मुखिया एवं प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होने के नाते आपके संवेदनशील हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है।

समस्या के बारे में जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि शिक्षा और जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित विश्वविद्यालय किसी सरकार, राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति की संपत्ति नहीं होते। वे राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी, समाज की साझा धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की अमानत होते हैं। सरकारें बदलती हैं, परन्तु शिक्षा संस्थानों की गरिमा, निरंतरता और उपयोगिता नहीं बदलनी चाहिए।

संवैधानिक अधिकार उन्होंने लिखा कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य से यह अपेक्षा रखता है कि किसी भी कथित दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति में भी संविधान की भावना, प्राकृतिक न्याय, सार्वजनिक हित और अनुपातिकता के सिद्धांतों का पूर्ण पालन हो। ऐसे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के अनेक भवनों के व्यापक ध्वस्तीकरण का निर्णय न्याय और प्रशासन दोनों की दृष्टि से गलत है।

छात्रों के भविष्य की रक्षा उन्होंने कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय वर्ष 2013 से विधिवत संचालित हो रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार के भवन विस्तार संबंधी आपत्ति को विधिक प्रक्रिया और प्राधिकरण के मान्य नियमों के तहत दूर किया जा सकता था। राय ने कहा कि आज इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। वे सभी धार्मिक और सामाजिक वर्गों से आते हैं। उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई और उनके सपने किसी भी प्रशासनिक विवाद से ऊपर हैं। किसी भी निर्णय का पहला दायित्व इन्हीं निर्दोष विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होना चाहिए।