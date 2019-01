अजय माकन ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन (Ajay Maken) ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा (Resign दे दिया है। अजय माकन ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा है।

Ajay Maken resigns as Delhi Congress President, thanks Congress workers and Rahul Gandhi for support pic.twitter.com/qGhWJ7hagS