बैंक खाते से निकल गए दो लाख रुपये, केस दर्ज
प्रतापगढ़ के गोंड़े चंवर निवासी अजय कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना खाता खुलवाया था। 18 जून को उन्होंने देखा कि उनके खाते से दो बार में कुल दो लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। साइबर हेल्प लाइन पर शिकायत करने के बाद अजय ने नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
प्रतापगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के गोंड़े चंवर निवासी अजय कुमार का खाता महुली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में है। 18 जून को वह बैंक गए तो पता चला कि दो बार में उनके खाते से दो लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। साइबर हेल्प लाइन पर शिकायत करने के बाद पीड़ित ने नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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