भागलपुर को तीन वर्षों में मिला 33.14 करोड़ का सीएसआर फंड: सांसद
भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने संसद में बताया कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कंपनियों ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत भंडार में 33.14 करोड़ रुपये खर्च किए। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और ग्रामीण विकास में उपयोग की गई। साथ ही, नए उद्यम शुरू करने के लिए स्थानीय युवाओं को राहत देने के उपाय भी सुझाए गए।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। संसद में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा उठाए गए सवाल पर कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लिखित जवाब दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में भागलपुर में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न कंपनियों ने कुल 33.14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उपयोग की गई है।मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.05 करोड़ रुपये, 2023-24 में 12.86 करोड़ रुपये और 2024-25 में 11.23 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। सांसद ने बताया कि एसपीआईसीई प्लस पोर्टल, सरकारी शुल्क में छूट और अनुपालन नियमों के सरलीकरण से स्थानीय युवाओं व उद्यमियों को नए उद्यम शुरू करने में बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने सिल्क, वस्त्र और कृषि उद्योगों के विस्तार का प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।
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