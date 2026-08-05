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अजय कुमार कुशवाहा उत्तर प्रदेश (पूर्वी) के अध्यक्ष नियुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में संगठन को नई गति

अजय कुमार कुशवाहा उत्तर प्रदेश (पूर्वी) के अध्यक्ष नियुक्त
अजय कुमार कुशवाहा उत्तर प्रदेश (पूर्वी) के अध्यक्ष नियुक्त

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में संगठन को नई गति प्रदान करने और जन-जन तक पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों को पहुंचाने के उद्देश्य से गोरखपुर बेलघाट बभनौली निवासी अजय कुमार कुशवाहा को उत्तर प्रदेश (पूर्वी) का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा के निर्देशानुसार की गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बी एस सिंह (पप्पू सिंह) ने जारी नियुक्ति-पत्र के माध्यम से की।

नियुक्ति का औपचारिक कार्यक्रम

अजय कुमार कुशवाहा को यह नियुक्ति-पत्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा द्वारा पार्टी के केंद्रीय कार्यालय, 1 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। साधारण किसान परिवार से आने वाले अजय कुमार कुशवाहा का राजनीतिक जीवन समर्पण, संघर्ष और संगठनात्मक सक्रियता का प्रतीक रहा है। वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय से ही उपेन्द्र कुशवाहा के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में भी विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है。

संगठन और नेतृत्व के प्रति निष्ठा

उन्होंने कहा कि संगठन और नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा, सक्रियता तथा समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव बी एस सिंह एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हृदय से आभारी है।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

अजय कुमार कुशवाहा को किस पद पर नियुक्त किया गया है?
अजय कुमार कुशवाहा को उत्तर प्रदेश (पूर्वी) का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
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