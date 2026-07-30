अजय बने झारखंड राज्य पंचायत सहायक संघ के प्रदेश संयोजक
दुमका के पंचायत सहायक संघ के जिला अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य पंचायत सहायक संघ की प्रदेश कमेटी ने प्रदेश संयोजक के पद पर मनोनीत किया है। उन्होंने अपने कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हुए पंचायत सहायकों के हित में कार्य करने का वादा किया।
दुमका, प्रतिनिधि। पंचायत सहायक संघ के जिला अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता को उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए झारखंड राज्य पंचायत सहायक संघ की प्रदेश कमेटी द्वारा प्रदेश संयोजक के पद पर मनोनीत किया गया है। इस संबंध में अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि मुझे जो सम्मान और दायित्व दिया गया है, उसके लिए मैं प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे सौंपे गए इस पद का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत सहायकों के हित और भविष्य को सुरक्षित करना मेरी प्राथमिकता रहेगी।
पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान और उनके मान-सम्मान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। उन्होंने सभी पंचायत सहायकों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने की अपील की।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें