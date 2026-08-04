आजसू छात्र संघ गिरिडीह जिला समिति का पुनर्गठन

जिलाध्यक्ष का चुनाव

सर्वसम्मति से अक्षय यादव को आजसू छात्र संघ, गिरिडीह का नया जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही जिला समिति के अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें अमित यादव को जिला प्रभारी, नौशाद आलम को सह-प्रभारी तथा नमन यादव को जिला महासचिव चुना गया। चंदन मंडल, प्रिंस चौरसिया, सतीश यादव और जीवन दास को जिला उपाध्यक्ष, कुंदन चंद्रवंशी व करण यादव को जिला सचिव तथा सागर तिवारी को जिला सह-सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक के दौरान आगामी 7 और 8 अगस्त को आयोजित होने वाले महाधिवेशन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। गिरिडीह जिले से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया और सभी पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अक्षय यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गिरिडीह में संगठन मजबूत होगा और छात्र-युवा हितों की आवाज को प्रखरता से उठाया जाएगा। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक संगठन विस्तार और महाधिवेशन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया। मौके पर केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, विनोबा भावे प्रभारी शिवम मिश्रा, दिवाकर चंद्रवंशी, संदीप कुमार दास, सुभाष दास, विकास राणा, गोविंद कुमार वर्मा, तपेश वर्मा एवं विवेक कमल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।