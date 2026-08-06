युवा अधिवेशन की तैयारी को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक
पेटरवार फोटो 04 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते पूर्व विधायक लंबोदरयुवा अधिवेशन की तैयारी को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं की बैठकयुवा अधिवेशन की तैयारी को ल
पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार प्रखंड की सदमा कला पंचायत स्थित चंद्रपुरा गांव में बुधवार को गोमिया के पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो के आवासीय परिसर में आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष धनुलाल महतो ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य 7 और 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले आजसू युवा अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा और उसे सफल बनाने की रणनीति तय करना था। इसमें पेटरवार और कसमार प्रखंड के बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवा अधिवेशन की रूपरेखा, युवाओं की अधिकतम भागीदारी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। मौके पर पेटरवार और कसमार प्रखंड के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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