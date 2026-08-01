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विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल भाषा के लिए माफी नहीं मांगेंगे : आइसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उपयोग की गई भाषा पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आलोचक 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा ने मांग की कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए और प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल भाषा के लिए माफी नहीं मांगेंगे : आइसा

नई दिल्ली, एजेंसी। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदर्शनकारियों द्वारा केंद्र सरकार की तीखी आलोचना में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांगने या उसकी निंदा करने से इनकार कर दिया है। नेहा ने आलोचकों पर आरोप लगाया कि वे 20 जुलाई की कार्रवाई के दौरान पैलेट गन और पुलिस बल के इस्तेमाल से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा को लेकर हो रहे विवाद का इस्तेमाल संसद मार्च वाले दिन पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही के मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रदर्शनकारी 15 साल की लड़की है, जिसने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की थी, जिससे वह विवाद के केंद्र में आ गई और उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं।

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इस किशोरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ‘चुनिंदा आक्रोश’ का मामला है। नेहा के मुताबिक, भाषा नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों को लगी चोटों पर बात होनी चाहिए।आइसा अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन एक बड़े कैंपेन में बदल गया है, जिसमें पुलिस कार्रवाई पर केंद्र से जवाबदेही मांगी जा रही है। नेहा बोरा ने बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को हटाने की मांग जारी रहेगी। साथ ही गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही सिर्फ छोटे अधिकारियों तक सीमित नहीं हो सकती।

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