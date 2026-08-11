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स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने एआईएसएफ का जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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फोटो नंबर: 11, लखनऊ के लिए मंगलवार को बरौनी रेलवे स्टेशन पर रवाना होने से पहले एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा, जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार व अन्य।

स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने एआईएसएफ का जत्था रवाना

बेगूसराय। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल लखनऊ में हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करने वाला यह संगठन अपना 90वां स्थापना दिवस समारोह इस बार वहीं मनाएगा। उपर्युक्त बातें बेगूसराय से छात्रों का जत्था निकालते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहीं। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा के निजीकरण, बाजारीकरण, व्यवसायीकरण के खिलाफ संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। लखनऊ के बाराबंकी में होने वाले एआईएसएफ के 90वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने केलिए एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्र रवाना हुए।

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इस दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य कैसर रेहान,शाहरूख इकबाल,अंकित सिंह,अंकित कुमार,श्याम कुमार,अशरफ,बिट्टू,प्रशांत इत्यादि थे

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