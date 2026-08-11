स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने एआईएसएफ का जत्था रवाना
फोटो नंबर: 11, लखनऊ के लिए मंगलवार को बरौनी रेलवे स्टेशन पर रवाना होने से पहले एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा, जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार व अन्य।
बेगूसराय। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल लखनऊ में हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करने वाला यह संगठन अपना 90वां स्थापना दिवस समारोह इस बार वहीं मनाएगा। उपर्युक्त बातें बेगूसराय से छात्रों का जत्था निकालते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहीं। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा के निजीकरण, बाजारीकरण, व्यवसायीकरण के खिलाफ संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। लखनऊ के बाराबंकी में होने वाले एआईएसएफ के 90वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने केलिए एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्र रवाना हुए।
इस दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य कैसर रेहान,शाहरूख इकबाल,अंकित सिंह,अंकित कुमार,श्याम कुमार,अशरफ,बिट्टू,प्रशांत इत्यादि थे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें