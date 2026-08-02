आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा बोलीं, ‘वाम संगठनों की सक्रियता का परिणाम था आंदोलन’

नई दिल्ली, एजेंसी। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने रविवार को कहा कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन वाम संगठनों की सक्रियता का परिणाम था। यह वाम छात्र संगठनों द्वारा शिक्षा और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर वर्षों से जारी संघर्ष का वह जमा गुस्सा था, जो कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जरिये बाहर आया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पीएचडी छात्रा बोरा ने एक साक्षात्कार में यह बातें कहीं। बोरा आइसा के उन तीन कार्यकर्ताओं में एक हैं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर 23 दिन तक अनशन किया। बोरा ने कहा, ‘पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कई साल से तैयार हो रहा था।

हम एनटीए मुख्यालय, यूजीसी मुख्यालय या शिक्षा मंत्रालय के बाहर काले झंडे दिखाने से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने तक कई साल से विरोध कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘वाम संगठनों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमने जान दांव पर लगाई और सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। वाम के नारे और विजुअल कैंपेन ने युवाओं को आंदोलन से जोड़ा।’वामपंथी छात्र संगठनों के भविष्य और राजनीतिक वापसी के सवाल पर नेहा ने कहा, ‘इन प्रदर्शनों ने साफ किया कि युवाओं के बीच लेफ्ट की भाषा, नारे और रचनात्मकता लोकप्रिय हैं। यह राजनीतिक वापसी नहीं है, क्योंकि वाम संगठन पिछले 10 साल में रोहित वेमुला मामला, सीएए विरोध, किसानों के प्रदर्शन जैसे लोकतांत्रिक आंदोलनों में हमेशा आगे रहे हैं।’ नेहा ने एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य संगठनों से मिले समर्थन पर आभार भी जताया।