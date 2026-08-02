Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा बोलीं, ‘वाम संगठनों की सक्रियता का परिणाम था आंदोलन’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली में वामपंथी छात्र संगठन आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूर्व की गतिविधियों का परिणाम है, जिसमें छात्रों के बीच जागरूकता फैलाना और अनशन शामिल था। उन्होंने वाम संगठनों की भूमिका और अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन की भी सराहना की।

आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा बोलीं, ‘वाम संगठनों की सक्रियता का परिणाम था आंदोलन’

नई दिल्ली, एजेंसी। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने रविवार को कहा कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन वाम संगठनों की सक्रियता का परिणाम था। यह वाम छात्र संगठनों द्वारा शिक्षा और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर वर्षों से जारी संघर्ष का वह जमा गुस्सा था, जो कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जरिये बाहर आया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पीएचडी छात्रा बोरा ने एक साक्षात्कार में यह बातें कहीं। बोरा आइसा के उन तीन कार्यकर्ताओं में एक हैं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर 23 दिन तक अनशन किया। बोरा ने कहा, ‘पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कई साल से तैयार हो रहा था।

ये भी पढ़ें:सालों से जमा हुआ गुस्सा 'कॉकरोच' के जरिए बाहर आया, CJP के आंदोलन पर नेहा बोरा

हम एनटीए मुख्यालय, यूजीसी मुख्यालय या शिक्षा मंत्रालय के बाहर काले झंडे दिखाने से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने तक कई साल से विरोध कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘वाम संगठनों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमने जान दांव पर लगाई और सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। वाम के नारे और विजुअल कैंपेन ने युवाओं को आंदोलन से जोड़ा।’वामपंथी छात्र संगठनों के भविष्य और राजनीतिक वापसी के सवाल पर नेहा ने कहा, ‘इन प्रदर्शनों ने साफ किया कि युवाओं के बीच लेफ्ट की भाषा, नारे और रचनात्मकता लोकप्रिय हैं। यह राजनीतिक वापसी नहीं है, क्योंकि वाम संगठन पिछले 10 साल में रोहित वेमुला मामला, सीएए विरोध, किसानों के प्रदर्शन जैसे लोकतांत्रिक आंदोलनों में हमेशा आगे रहे हैं।’ नेहा ने एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य संगठनों से मिले समर्थन पर आभार भी जताया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Paper Leak Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।