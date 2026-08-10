एयरटेल बिजनेस, आईटीआई ने साझेदारी की
भारत में एयरटेल बिजनेस और आईटीआई लिमिटेड ने मिलकर उद्यमों को डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया। यह साझेदारी सार्वजनिक क्षेत्र, खासकर रक्षा क्षेत्र में एयरटेल की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी। दोनों कंपनियां देशभर में डिजिटल और दूरसंचार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएंगी।
नई दिल्ली। भारती एयरटेल की बी2बी इकाई एयरटेल बिजनेस और दूरसंचार कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने उद्यमों को डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने सोमवार को कहा कि इस सहयोग से आईटीआई लिमिटेड के कोटे का लाभ उठाकर सार्वजनिक क्षेत्र, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में एयरटेल बिजनेस की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। रणनीतिक सहयोग के तहत दोनों कंपनियां देशभर में डिजिटल और दूरसंचार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएंगी। इसमें तेज उद्यम संपर्क सेवाओं के साथ सुरक्षित डेटा केंद्र और देश में ही संचालित क्लाउड सेवाएं शामिल होंगी।
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