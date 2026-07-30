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घायल सहकर्मी को बचाने पहुंचे एयरपोर्ट कर्मी को एक्सयूवी ने रौंदा, 15 माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक एयरपोर्ट कर्मी अपूर्व गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना तब हुई जब अपूर्व ने अपने घायल सहकर्मी हिमांशु कुमार की मदद की और तेज रफ्तार एक्सयूवी ने उन्हें कुचल दिया। अपूर्व अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, जिनकी पत्नी और 15 माह की बेटी हैं।

घायल सहकर्मी को बचाने पहुंचे एयरपोर्ट कर्मी को एक्सयूवी ने रौंदा, 15 माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया
घायल सहकर्मी को बचाने पहुंचे एयरपोर्ट कर्मी को एक्सयूवी ने रौंदा, 15 माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

निशिकांत त्रिवेदी, संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में अंबेडकर विश्वविद्यालय अंडरपास के ऊपर शहीद पथ पर बुधवार देर रात एक एयरपोर्ट कर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घायल सहकर्मी की मदद के लिए पहुंचे अपूर्व गुप्ता (35) को तेज रफ्तार एक्सयूवी ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पराग चुंगी, थाना आशियाना निवासी अपूर्व गुप्ता की ड्यूटी बुधवार रात करीब आठ बजे खत्म हुई थी और वह घर लौट चुके थे। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि अमौसी एयरपोर्ट पर उनके सहकर्मी हिमांशु कुमार (30) शहीद पथ पर एक अज्ञात कार की टक्कर से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अपूर्व स्कूटी लेकर मौके के लिए रवाना हुए।

घायल सहकर्मी की मदद

मौके पर पहुंचकर अपूर्व ने अन्य सहकर्मियों के साथ मिलकर घायल हिमांशु को सड़क से उठाया और बाइक पर बैठाकर अस्पताल भिजवाया। इसके बाद वह हिमांशु का बैग लेकर खुद अपनी स्कूटी पर बैठने ही वाले थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार महिंद्रा एक्सयूवी 300 ने उन्हें टक्कर मारते हुए कुचल दिया। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई

पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि पुलिस ने अपूर्व को टक्कर मारने वाली एक्सयूवी के चालक नीरज उर्फ सिद्धार्थ, निवासी दलाबला खेड़ा, थाना कल्याणपुर, जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हिमांशु की बाइक को टक्कर मारकर फरार हुई अज्ञात कार की तलाश जारी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

नेताओं और परिवार का दुख

अपूर्व गुप्ता आशियाना में पत्नी अंजली और 15 माह की बेटी के साथ किराये के मकान में रहते थे। वह अपने माता-पिता दिनेश गुप्ता और सुधा के इकलौते बेटे थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, जहां पत्नी अंजली पति का शव देखकर बेसुध हो गईं। 15 माह की मासूम बेटी को अब तक यह भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है।

सामान्य सवाल

अपूर्व गुप्ता की उम्र क्या थी?
अपूर्व गुप्ता (35) वर्ष के थे।

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