9 शहरों के हेल्थ वर्कर्स को खाना पहुंचा रही एयरलाइन केटरिंग कंपनी ताज सैट्स

कोरोना काल में मरीजों से लेकर स्वास्थ्यकर्मियों तक को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एयरलाइन केटरिंग कंपनी ताज सैट्स ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन के सहयोग से 9 प्रमुख शहरों में स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। ताज सैट्स के सीईओ ने कहा "हम चिकित्सा कर्मचारियों और सरकारी विभागों को एक दिन में 17,000-18,000 भोजन प्रदान करते हैं। हम छोटे क्षेत्रों में भी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी शुरुआत वाराणसी की गई है।"

देश में कोरोना के नए केसों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है, मगर मौत के आंकड़े टेंशन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना पीक पर था, तब भी मौत के मामले इतने नहीं आ रहे थे। मंगलवार को देश में एक दिन में कोरोना से 4525 लोगों की मौतें हुई हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। जब देश में 6 मई को देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले (4.14 लाख) आए थे, उस दिन कोरोना से 3920 लोग ही मरे थे।

Taj Sats, in collaboration with World Central Kitchen provides meals to healthcare workers in 9 major cities



"We provide 17,000-18,000 meals a day to medical staff&govt departments. We're trying to cater to small areas as well, have begun with Varanasi," Taj Sats CEO said(18.05) pic.twitter.com/486uw0TyDh