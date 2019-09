चिदंबरम को राहत, एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम को राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। चिदंबरम के बेटे कार्ति को भी कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम, उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। हालांकि, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से दोपहर दो बजे आने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा था कि आदेश तय समय पर ही सुनाया जाएगा।

Delhi: Special Court grants anticipatory bail to P. Chidambaram and his son Karti Chidambaram in both ED and CBI cases in Aircel-Maxis matter. P Chidambaram is already in CBI custody in connection with INX media case. pic.twitter.com/hSw4FR6qL3