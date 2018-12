एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी.चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 11 जनवरी तक बढ़ी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले (Aircel Maxis case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि मंगलवार को 11 जनवरी तक बढ़ा दी।

Aircel Maxis case adjourned till 11th January by Delhi's Patiala House Court. The court also extended the interim protection of Karti Chidambaram and P Chidambaram till 11th January in both CBI and ED cases. pic.twitter.com/xU62WdS41C