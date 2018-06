एयरसेल-मैक्सिस केसः ईडी ने चिदंबरम से की पूछताछ, कोर्ट ने 10 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी। वहीं आज के ही दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में कोर्ट से अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई तक का समय मांगा है।





बता दें, इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी 10 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होनी है।

Enforcement Directorate seeks time for filing a detailed reply in the case. Court fixed the matter for further hearing on July 10, the same date on which hearing against Karti Chidambaram in Aircel-Maxis case is scheduled