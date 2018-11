एयरसेल-मैक्सिस केस: पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी, केन्द्र सरकार ने केस चलाने की दी मंजूरी

दिल्ली की अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे को 18 दिसंबर तक एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से छूट दी है। वहीं सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने के लिए केन्द्र सरकार से आवश्यक स्वीकृति मिल गई है।

#AircelMaxisCase: Central Bureau of Investigation (CBI) informs Delhi's Patiala House Court that they have received the sanction from govt to prosecute P Chidambaram in the case.