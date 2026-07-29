रिपोर्ट : सड़क प्रदूषण से हर छह मिनट में एक व्यक्ति की समय से पहले मौत

भारत में सड़क परिवहन से प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में हर छह मिनट में एक व्यक्ति की समय से पहले मौत हुई और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का नया मामला सामने आया। भारी वाहनों का प्रदूषण इस समस्या का मुख्य कारण है।

भारत में सड़क परिवहन से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या है। वर्ष 2024 में इसके कारण हर छह मिनट में एक व्यक्ति की समय से पहले मौत हुई और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का एक नया मामला सामने आया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) ने बुधवार को हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जीरो-एमिशन ट्रांसपोर्ट थ्रू 2050 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल आबादी का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा दिल्ली-एनसीआर में रहता है, लेकिन सड़क परिवहन से होने वाले प्रदूषण के कारण बच्चों में अस्थमा के जितने भी मामले सामने आए, उनमें 23 प्रतिशत अकेले एनसीआर से थे。

प्रदूषण का क्षेत्रीय असर आईसीसीटी के वरिष्ठ शोधकर्ता और अध्ययन के सह-लेखक लिंगझी जिन ने कहा कि सड़क परिवहन से होने वाले प्रदूषण का असर सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। भारत में बच्चों में सड़क परिवहन जनित अस्थमा के करीब एक-चौथाई मामले अकेले दिल्ली-एनसीआर से सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्चे रोजमर्रा के कामकाज, स्कूल आने-जाने और अन्य गतिविधियों के दौरान यातायात से होने वाले प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहते हैं।

ट्रक और बस अधिक जिम्मेदार विश्लेषण में भारत के परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में भारी वाहनों की बड़ी भूमिका सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रकों और बसों की संख्या कुल वाहनों की तुलना में कम है, लेकिन इसके बावजूद वे वायु प्रदूषण में सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। इसके अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में सड़क परिवहन से होने वाले प्रदूषण में ट्रकों और बसों का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन भारी वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) गैस का 79 प्रतिशत और बेहद सूक्ष्म प्रदूषक कण पीएम2.5 का 64 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं वाहनों से आया।

समस्या का समाधान इस स्थिति से निपटने के लिए कम उत्सर्जन और शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को तेजी से अपनाने तथा नियामकीय उपायों के जरिए पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है। इन उपायों को लागू करने से अब से वर्ष 2050 तक भारत में 17 लाख समयपूर्व मौतों को रोका जा सकता है। शोधकर्ता लिंगझी जिन ने कहा कि अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों को तेजी से अपनाना लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक हो सकता है।