एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला
नई दिल्ली में एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1990 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाले तेजपाल ने 3500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव हासिल किया है और उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने शनिवार को यहां वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर देश की सेवा में अपनी जान देने वाले बहादुर सैनिकों को नमन किया। एयर मार्शल को 16 जून, 1990 को फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन मिला था और उन्हें 3500 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। वह 'कैट ए' क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल ने वायुसेना में अहम संचालन, कमान और स्टाफ पदों पर काम किया है। उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
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