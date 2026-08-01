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एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 1990 में कमीशन प्राप्त कर चुके एयर मार्शल के पास 3500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है और उन्हें कई विशिष्ट पदकों से सम्मानित किया गया है।

एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली, एजेंसी। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने शनिवार को यहां वायुसेना के डिप्टी चीफ का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर देश की सेवा में अपनी जान देने वाले बहादुर सैनिकों को नमन किया। एयर मार्शल को 16 जून, 1990 को फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन मिला था और उन्हें 3500 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। वह 'कैट ए' क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल ने वायुसेना में अहम संचालन, कमान और स्टाफ पदों पर काम किया है। उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

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