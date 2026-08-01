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एयर मार्शल संदीप थरेजा एएफएमएस के महानिदेशक बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रक्षा मंत्रालय ने एयर मार्शल संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) का महानिदेशक नियुक्त किया है। वे 31 अगस्त से नए पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। एयर मार्शल थरेजा ने सेना में दिसंबर 1986 में शामिल होने के बाद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की है।

एयर मार्शल संदीप थरेजा एएफएमएस के महानिदेशक बने

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयर मार्शल संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) का महानिदेशक बनाया गया है। वह अभी चिकित्सा सेवा (वायु) के महानिदेशक हैं। एयर मार्शल थरेजा 31 अगस्त से नया पद संभालेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, एएफएमसी कॉलेज पुणे के पूर्व छात्र एयर मार्शल थरेजा दिसंबर 1986 में सेना में शामिल हुए थे। 1997 में एमडी और 2005 में एम्स दिल्ली से उन्होंने डीएम की डिग्री हासिल की। उन्हें तब ‘बेस्ट डीएम स्टूडेंट’ पुरस्कार मिला था। चार दशक के सेवाकाल में उन्होंने एएफएमएस के चिकित्सकीय, अकादमिक, परिचालन और प्रशासनिक क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है।

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