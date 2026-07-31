एयर मार्शल संदीप थरेजा एएफएमएस के महानिदेशक बने
रक्षा मंत्रालय ने एयर मार्शल संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया है। वे 31 अगस्त से यह पद संभालेंगे। संदीप थरेजा ने 1986 में सेना में प्रवेश किया और मेडिकल क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्हें एएफएमएस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयर मार्शल संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) का महानिदेशक बनाया गया है। वह अभी चिकित्सा सेवा (वायु) के महानिदेशक हैं। एयर मार्शल थरेजा 31 अगस्त से नया पद संभालेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, एएफएमसी कॉलेज पुणे के पूर्व छात्र एयर मार्शल थरेजा दिसंबर 1986 में सेना में शामिल हुए थे। 1997 में एमडी और 2005 में एम्स दिल्ली से उन्होंने डीएम की डिग्री हासिल की। उन्हें तब ‘बेस्ट डीएम स्टूडेंट’ पुरस्कार मिला था। चार दशक के सेवाकाल में उन्होंने एएफएमएस के चिकित्सकीय, अकादमिक, परिचालन और प्रशासनिक क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है।
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