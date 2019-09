एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने संभाली भारतीय वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी

वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया अब भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हो गये हैं। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय एयरफोर्स चीफ की जिम्मेदारी संभाल ली है। एयर मार्शल बीएस धनोआ आज कार्यमुक्त हो गए। इसके साथ ही एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायु सेना के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला।

केंद्र सरकार ने वायुसेना के नए प्रमुख के नाम का ऐलान किया था। बता दें कि धनोआ आज यानी 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। भदौरिया ने इसी साल 1 मई को वायुसेना के उपप्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था।

