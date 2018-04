VIDEO : एयर इंडिया के प्लेन में लगा झटका, खिड़की टूटी, तीन यात्री घायल

अमृतसर से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में आज एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक झटका लगने से उसकी खिड़की का पैनल गिर गया। जिसकी वजह से तीन लोग घायल हो गए। इस हादसे में कुछ ऑक्सीजन मास्क भी खुल गए। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया।

सूत्रों की मानें तो एयर इंडिया के विमान AI 462 में अचानक झटका लगा। अचानक झटका लगने की वजह से विंडो का पैनल टूटकर एक पैसेंजर के सिर के ऊपर गिर गया जिसकी वजह से वो घायल हो गया इसके अलावा दो अन्य यात्रियों को भी चोट आई हैं। खबरों की मानें तो पैसेंजर ने शायद सीट बैल्ट नहीं पहनी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई।

ऐसा सब होते देख वहां मौजूद सभी यात्री डर गए और विमान में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं विमान में झटका लगने की वजह से उसमें मौजूद ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए। एयरलाइन अथॉरिटीज और एविएशन एजेंसियां भी ये सब देखकर हैरान रह गए। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह बड़ा अजीब हादसा है, मामले की जांच की जा रही है'।

फिलहाल दिल्ली लैंड करते ही तीनों घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'घायलों का पूरा ध्यान रखा गया है और दिल्ली उतरते ही उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। जिस यात्री के सिर पर पैनल टकराया था उन्हें टांके लगे हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो अब ठीक हैं और आगे की यात्रा कर सकते हैं। अन्य दो लोग जो घायल हुए हैं उन्हें भी चोटें नहीं आई हैं। सबकी हालत स्थिर है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ ली है। हमारे एंजल्स सफर में उनके साथ रहे।

