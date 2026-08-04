एयर इंडिया ने कहा 13 यात्री और चार चालक दल के लोग हुए घायल
---पांच को अस्पताल से दी गई छुट्टी नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता फुकेत से
फुकेत से दिल्ली आ रहे विमान में टर्बुलेंस के कारण घायल हुए यात्रियों को लेकर एयर इंडिया ने शाम को फिर बयान जारी किया। उसमें कहा एयर इंडिया के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 को उड़ान के दौरान क्रूज़ चरण में अचानक ऊंचाई में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस क्षणिक घटना के बाद विमान ने सामान्य रूप से अपनी उड़ान जारी रखी और भारतीय समयानुसार सुबह 11:07 बजे दिल्ली में सुरक्षित उतर गया। एयरबस ए-320 नियो विमान में 137 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य सवार थे। इनमें 13 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हुए, जिन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
घायल यात्रियों का हाल
4 अगस्त को शाम 6:50 बजे तक की स्थिति के अनुसार, पांच यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य घायल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का इलाज और देखभाल जारी है। एयर इंडिया की टीमें अस्पतालों में मौजूद हैं और प्रभावित लोगों तथा उनके परिजनों के लगातार संपर्क में रहकर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही हैं।
जांच और प्रक्रिया
निर्धारित सुरक्षा और नियामकीय प्रक्रियाओं के तहत संबंधित नियामक अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। एयर इंडिया जांच में पूरा सहयोग कर रही है और विमान निर्माता कंपनी को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है।
यात्रियों की सुरक्षा
एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा तथा उनका कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हरसंभव सहयोग देती रहेगी तथा जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों के साथ निकटता से काम करती रहेगी।
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