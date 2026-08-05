एयर इंडिया टर्बुलेंस : सभी घायल यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी मिली
नई दिल्ली, एयर इंडिया की थाईलैंड से दिल्ली आ रही उड़ान में टर्बुलेंस के कारण घायल हुए 13 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चालक दल के चार सदस्य अब भी भर्ती हैं। डीजीसीए घटना की जांच कर रहा है। एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों की सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया की थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही उड़ान में मंगलवार को टर्बुलेंस के कारण घायल हुए सभी 13 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एयर इंडिया ने बुधवार को दोपहर 3:30 बजे जारी बयान में कहा कि अस्पताल में भर्ती सभी 13 यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, चालक दल के चार घायल सदस्य अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। बता दें कि एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-2379 को मंगलवार को फुकेट से दिल्ली आते समय रास्ते में भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था।
इस दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया, जिससे 13 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए। उस समय विमान में 137 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य सवार थे। यह एयरबस का ए320निओ विमान था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) घटना की जांच कर रहा है। एयर इंडिया ने कहा कि वह प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराती रहेगी तथा जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी।
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