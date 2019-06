एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की अफवाह, लंदन में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

मुंबई से नेवार्क जा रहे एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम की अफवाह बाद उसे होने पर लंदन के स्टैन्स्टेड हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

स्टैन्स्टेड एयरपोर्ट ने ट्विटर पर लिखा, "इस घटना के कारण हुए किसी भी व्यवधान के लिए हमें खेद है और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं।" विमान को स्टेनस्टेड हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया।

#UPDATE Our runway has now re-opened and is fully operational following a precautionary landing of Air India flight.

We are sorry for any disruption caused by the incident and would like to thank you for your patience.