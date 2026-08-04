Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एयर इंडिया ने कहा 13 यात्री और चार चालक दल के लोग हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

---पांच को अस्पताल से दी गई छुट्टी नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता फुकेत से

एयर इंडिया ने कहा 13 यात्री और चार चालक दल के लोग हुए घायल

फुकेत से दिल्ली आ रहे विमान में टर्बुलेंस के कारण घायल हुए यात्रियों को लेकर एयर इंडिया ने शाम को फिर बयान जारी किया। उसमें कहा एयर इंडिया के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 को उड़ान के दौरान क्रूज़ चरण में अचानक ऊंचाई में गिरावट का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें: मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल

घायलों की स्थिति

इस क्षणिक घटना के बाद विमान ने सामान्य रूप से अपनी उड़ान जारी रखी और भारतीय समयानुसार सुबह 11:07 बजे दिल्ली में सुरक्षित उतर गया। एयरबस ए-320 नियो विमान में 137 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य सवार थे। इनमें 13 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हुए, जिन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:अचानक हवा में गुलाटी मारने लगा विमान, किसी का सिर फूटा तो किसी का कंधा टूटा, पीड़ित की जुबानी टर्बुलेंस की दास्तां

चिकित्सकीय देखभाल

4 अगस्त को शाम 6:50 बजे तक की स्थिति के अनुसार, पांच यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य घायल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का इलाज और देखभाल जारी है। एयर इंडिया की टीमें अस्पतालों में मौजूद हैं और प्रभावित लोगों तथा उनके परिजनों के लगातार संपर्क में रहकर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

जांच प्रक्रिया

निर्धारित सुरक्षा और नियामकीय प्रक्रियाओं के तहत संबंधित नियामक अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। एयर इंडिया जांच में पूरा सहयोग कर रही है और विमान निर्माता कंपनी को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है।

यात्री और चालक दल की सुरक्षा

एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा तथा उनका कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हरसंभव सहयोग देती रहेगी तथा जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों के साथ निकटता से काम करती रहेगी।

सामान्य प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए थे?
इस दुर्घटना में 13 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हुए थे।
ये भी पढ़ें:एयर इंडिया टर्बुलेंस घटना पर सोशल मीडिया में गुस्सा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Air India Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।