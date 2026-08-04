Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टर्बुलेंस में फंसा एयर इंडिया का विमान, 15 लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

--विमान उतरने से पहले ही आईजीआई पर हुआ एलर्ट --तीन अस्पतालों में पहुंचाए गए घायल

टर्बुलेंस में फंसा एयर इंडिया का विमान, 15 लोग घायल

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर मंगलवार को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान अचानक भीषण एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया। घटना में 11 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्य समेत 15 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फुकेट से 8 बजे इस विमान के उड़ान भरने के लगभग डेढ़ घंटे बाद यह एयर टर्बुलेंस में फंस गया। इससे यात्रियों के सिर विमान से टकराने, केबिन से सामान उनके ऊपर गिरने, चोट लगने सहित कई मामले आए। यात्रियों के अनुसार, विमान के अंदर लोगों में भय का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इनमें केबिन क्रू सदस्य को गंभीर चोटें आई हैं। टर्बुलेंस में फंसने की सूचना के बाद से ही आईजीआई पर अलर्ट हो गया। विमान सुबह 11.30 बजे आईजीआई पर उतरा। विमान के लैंड करते ही घायलों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल, वसंत कुंज स्थित फोर्टिस और वसंत कुंज इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती किया गया। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है。

ये भी पढ़ें:टर्बुलेंस के कारण फुकेत-दिल्ली एयर इंडिया विमान 300 फीट नीचे आया,15 लोग घायल

घटना का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 का संचालन ए-320 विमान से किया जा रहा था। विमान में 134 यात्री और आठ चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

ये भी पढ़ें:बहन हवा में उछली, मां का सिर फटा, आदमी के चेहरे पर था खून; AI विमान के यात्रियों ने बताया अपना खौफनाक अनुभव

एयर इंडिया का बयान

इस मामले में एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही उड़ान एआई-2379 को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव आया। विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों तथा चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से विमान से उतर गए। फिलहाल किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें एहतियात के तौर पर एयर इंडिया की एयरपोर्ट टीम और चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में हवाई अड्डे की चिकित्सा सुविधा में जांच और उपचार के लिए ले जाया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घटना में कितने लोग घायल हुए?
इस घटना में 11 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्य समेत 15 लोग घायल हुए।
ये भी पढ़ें: मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Air India Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।