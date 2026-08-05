एअर इंडिया टर्बुलेंस : चालक दल सदस्यों को रीढ़ और गर्दन में चोट : नायडू
बुधवार को नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि फुकेत से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान मंगलवार को चार से पांच मिनट तक एयर टर्बुलेंस का शिकार हुआ। इस दौरान 17 लोग घायल हुए, जिसमें चार चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। डीजीसीए मामले की जांच कर रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बुधवार को बताया कि फुकेत से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान मंगलवार को चार से पांच मिनट तक एयर टर्बुलेंस की चपेट में रहा। इस दौरान चालक दल के कुछ सदस्यों को रीढ़ और गर्दन में चोटें आईं। नायडू ने बताया कि हवा में अचानक आई वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण विमान करीब 300 फुट नीचे आ गया और इस घटना में चालक दल के चार सदस्यों समेत 17 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि टर्बुलेंस के बाद भी विमान को करीब एक घंटे तक उड़ान भरनी थी।
इस दौरान चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बहादुरी का काम था... मैं उनके साहस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। चोटों की गंभीरता के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि चालक दल के दो सदस्यों को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और गर्दन के पास चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।
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