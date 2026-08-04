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मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल- लैंडिंग के बाद विमान को हैंगर में ले जाया गया, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेशनई दिल्ली। विशेष संवाददाताएयर इंडिया की फुकेत (थाईलैंड) से दिल्ली आ रही...

मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल

मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल- लैंडिंग के बाद विमान को हैंगर में ले जाया गया, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

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घायलों का हालचाल जानने का दौरा

एयर इंडिया की फुकेत (थाईलैंड) से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई2379 के टर्बुलेंस में फंसने से घायल हुए यात्रियों का नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस मौके पर मंत्री ने घायलों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी फोर्टिस और मेदांता अस्पताल में भी मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन और एयर इंडिया के साथ समन्वय कर रहे हैं, जिससे कि घायलों को बेहतर इलाज और जरूरी सहायता मिल सके।

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घटना के बाद की कार्रवाई

उधर, घटना के बाद विमान को हैंगर में ले जाया गया है। जांच के लिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) को सुरक्षित कर लिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव हुआ। हालांकि इसके बाद विमान सामान्य हो गया, जिसके बाद विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया।

मेडिकल जांच की प्रक्रिया

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यात्रियों और क्रू की मेडिकल जांच कराई गई

एयर इंडिया के एयरबस ए320 (VT-EXO) विमान में कुल 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 शिशु शामिल थे। इसके अलावा विमान में 8 क्रू सदस्य (2 पायलट और 6 केबिन क्रू) मौजूद थे। विमान के दिल्ली पहुंचने के बाद एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों और क्रू की मेडिकल जांच कराई गई। 8 यात्रियों और 4 केबिन क्रू को विस्तृत जांच और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई।

सामान्य प्रश्न

इस घटना के बाद मंत्री ने क्या किया?
मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया।
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