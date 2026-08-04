एयर इंडिया टर्बुलेंस घटना पर सोशल मीडिया में गुस्सा
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 में टर्बुलेंस के दौरान कई यात्रियों के घायल होने की घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। कई एक्स (पूर्व में ट्विटर) उपयोगकर्ताओं ने एयर इंडिया की ओर से चोटों को गंभीर न बताए जाने पर सवाल उठाए और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।
यात्री की शिकायतें
एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने अस्पताल का एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि विमान में सवार कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। पोस्ट में कहा गया कि एयर इंडिया इस घटना को मामूली चोट बता रही है, जबकि कुछ यात्रियों को गर्दन की हड्डी में चोट, रीढ़ की डिस्क में नुकसान, कान का पर्दा फटना, हाथ टूटने जैसी गंभीर समस्याएं हुई हैं। उपयोगकर्ता ने सवाल किया कि क्या ऐसी चोटों को वास्तव में मामूली कहा जा सकता है।
चिकित्सा सुविधा की देरी
पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि विमान के दिल्ली पहुंचने के काफी देर बाद समुचित चिकित्सा मिल सकी। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि उड़ान के पास हैदराबाद या लखनऊ जैसे हवाई अड्डों पर आपात लैंडिंग करने का अवसर था, लेकिन इसके बजाय विमान को दिल्ली तक उड़ाया गया। पोस्ट के अनुसार, यात्रियों को यह कहकर आगे ले जाया गया कि दिल्ली में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
एयर इंडिया का जवाब
एक अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने एयर इंडिया के बेड़े को लेकर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐतिहासिक रूप से एयर इंडिया के अधिकांश वाइड-बॉडी (लंबी दूरी के) विमान बोइंग के रहे हैं। अब एयरलाइन को पूरी तरह एयरबस वाइड-बॉडी बेड़े की ओर बढ़ना चाहिए और इसके साथ पायलटों तथा केबिन क्रू को भी एयरबस विमानों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
एयर इंडिया का आधिकारिक बयान
हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि घटना के बाद विमान सुरक्षित दिल्ली उतरा और घायल यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों को तत्काल चिकित्सकीय जांच और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। एयरलाइन के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और संबंधित अधिकारियों के साथ जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है।
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