मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2379 के टर्बुलेंस में घायल यात्रियों का हालचाल जानने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और सचिव समीर कुमार सिन्हा फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया के एयरबस ए-320 में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। एयर इंडिया की फुकेट (थाईलैंड) से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई-2379 के टर्बुलेंस में फंसने से घायल हुए यात्रियों का नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। इस मौके पर मंत्री ने घायलों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी फोर्टिस और मेदांता अस्पताल में भी मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन और एयर इंडिया के साथ समन्वय कर रहे हैं, जिससे कि घायलों को बेहतर इलाज और जरूरी सहायता मिल सके।

डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए उधर, घटना के बाद विमान को हैंगर में ले जाया गया है। जांच के लिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) को सुरक्षित कर लिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव हुआ। हालांकि, इसके बाद विमान सामान्य हो गया, जिसके बाद विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा गया।

यात्रियों और क्रू की मेडिकल जांच कराई गई एयर इंडिया के एयरबस ए-320 (वीटी-ईएक्सओ) विमान में कुल 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 शिशु शामिल थे। इसके अलावा विमान में 8 क्रू सदस्य (2 पायलट और 6 केबिन क्रू) मौजूद थे। विमान के दिल्ली पहुंचने के बाद एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों और क्रू की मेडिकल जांच कराई गई। 8 यात्रियों और 4 केबिन क्रू को विस्तृत जांच और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई।