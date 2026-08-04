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यात्रियों ने जान बचने पर भगवान का शुक्रिया कहा, लोगों ने कहा ऐसा लगा जैसे हमें नया जीवन मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-- किसी के सिर में चोट आई तो किसी के कंधे में, किसी के

यात्रियों ने जान बचने पर भगवान का शुक्रिया कहा, लोगों ने कहा ऐसा लगा जैसे हमें नया जीवन मिला

थाईलैंड फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-2379 में मंगलवार को आए भीषण टर्बुलेंस के दौरान सवार यात्रियों ने उस भयावह अनुभव को साझा किया। एक यात्री ने बताया कि अचानक आए तेज झटके में उसके पिता सीट से उछलकर विमान की छत से टकरा गए, जबकि मां, पत्नी और दो साल की बेटी भी घायल हो गईं। उन्होंने जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया किया और कहा कि यह कभी न भूलने वाली घटना थी। यह किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता गैलरी के किनारे वाली सीट के पास बैठे थे और कॉफी पी रहे थे। उस समय सीट बेल्ट बांधने का संकेत नहीं था, इसलिए उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई थी। तभी विमान को जोरदार झटका लगा और उनके पिता हवा में उछलकर विमान की छत से टकराने के बाद फर्श पर गिर पड़े। उनके सिर में चोट आई।

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घायलों का उपचार

उन्होंने बताया कि उनकी मां खिड़की वाली सीट पर बैठी थीं। झटके के कारण उनका सिर ऊपर बने ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट से टकरा गया, जिससे सिर और बाईं आंख के पास सूजन आ गई। ओवरहेड कंपार्टमेंट का एक हिस्सा भी टूटकर उनकी आंख के पास गिरा। एयरपोर्ट पर चिकित्सकों ने उनका उपचार किया।

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बच्चों की चोटें

यात्री के अनुसार, उनकी पत्नी और दो वर्ष की बेटी भी अपनी सीट से उछलकर सीटों के बीच वाले रास्ते में जा गिरीं। बेटी के सिर में चोट और सूजन आई, हालांकि एयरपोर्ट पर उसका भी इलाज कर दिया गया। डॉक्टरों ने चोटें गंभीर नहीं होने की बात कही, जिसके बाद परिवार टैक्सी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया।

यात्रियों की प्रतिक्रियाएं

यात्री ने कहा कि विमान में हर तरफ चीख-पुकार मच गई थी। उनकी पांच वर्षीय बड़ी बेटी भी बुरी तरह डर गई थी। उन्होंने कहा कि हम सबने ईश्वर का नाम लिया और सुरक्षित उतरने के बाद ही राहत की सांस ली।

हालांकि उन्होंने विमान के पायलट और केबिन क्रू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने यात्रियों को शांत रखने और स्थिति संभालने का काम किया। इस मामले में कई यात्रियों ने घटना की विस्तृत जांच की मांग भी की है।

एक अन्य यात्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक बार तो ऐसा लगा कि हम लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी बहन के सिर में भी चोट आई है।

इटली की यात्री का अनुभव

इटली की यात्री विवियाना के अनुसार उड़ान सामान्य रूप से चल रही थी और सब कुछ ठीक था। अचानक विमान भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। झटके इतने तेज थे कि उनकी बहन अपनी सीट से उछल गई। उनकी मां के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि एक अन्य यात्री का चेहरा खून से लथपथ हो गया।

उन्होंने कहा कि हमें लगा कि अब हम मरने वाले हैं। मैं लगातार रो रही थी। वह पल बेहद डरावना था।

चिकित्सा सहायता

विवियाना ने बताया कि इस घटना का असर अभी भी उनके ऊपर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अब भी ठीक से सुन नहीं पा रही हूं।

एलर्ट के बाद आईजीआई पर एक्टिव हो गई एयर इंडिया की मेडिकल टीम

जैसे ही दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर इस बारे में जानकारी मिली। एयर इंडिया की मेडिकल इमरजेंसी टीम भी एक्टिव हो गई। घायलों को विमान से तुरंत उतारकर उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। कई यात्रियों को विमान में ही चिकित्सकीय सुविधा दी गई। मामूली चोट वालों को बैंडेज व अन्य उपचार तुरंत किए जाने की सूचना है।

FAQs

उड़ान एआई-2379 के दौरान यात्रियों को क्या समस्याएँ आईं?
यात्रियों को अचानक आए भीषण टर्बुलेंस के दौरान गंभीर चोटें आईं।
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