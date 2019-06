मंगलोर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे से फिसला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान

मंगलोर हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मंगलोर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक प्लेन रनवे से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. दुबई से मंगलोर आ रहा IX384 एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आज शाम लगभग 5:40 पर रनवे से टैक्सीवे की तरफ फिसल गया। हालांकि, इसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान से उतार लिए गए हैं। यह जानकारी मंगलोर हवाई अड्डा के अधिकारी ने दी।

Mangalore Airport Official: IX384 Air India Express Dubai to Mangalore aircraft veered off the taxiway around 5:40 pm today. All passengers are safe & have been deboarded. More details awaited. pic.twitter.com/wHh4EAlH9G