शारजाह की विमान सेवा आज और कल रद रहेगी
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान सेवा को मंगलवार और बुधवार के लिए रद्द कर दिया है। एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी कारणों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया। वाराणसी से केवल एक फ्लाइट है जो रात 9.05 बजे उड़ान भरती है।
बाबतपुर (वाराणसी)। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वाराणसी से शारजाह की उड़ान सेवा मंगल और बुधवार के लिए रद कर दी है। एयरलाइंस के अनुसार परिचालन संबंधी कारणों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। वाराणसी से शारजाह के लिए वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक ही फ्लाइट है। यह फ्लाइट रात्रि 9.05 बजे वाराणसी से उड़ान भरती है और सीधे शारजाह पहुंचती है। वापसी में विमान सुबह 4 बजे वाराणसी पहुंचता है और फिर दिल्ली उड़ान भरता है। वहां से फ्लाइट लौटकर दोबारा वाराणसी आती है। यहां से निर्धारित समय पर शारजाह के लिए उड़ान भरती है।
प्रतिदिन लगभग चार से पांच सौ शारजाह यात्रियों का बनारस आगमन होता है।
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