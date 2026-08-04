शारजाह की उड़ान सेवा आज व कल रहेगी रद्द
बाबतपुर, वाराणसी से शारजाह के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट मंगलवार और बुधवार को रद्द रहेंगी। एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी कारणों और स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनज़र यह फैसला लिया है। वर्तमान में केवल एक ही फ़्लाइट संचालित होती है, जिसमें यात्रियों का आवागमन होता है।
बाबतपुर (वाराणसी)। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी से शारजाह की विमान सेवा मंगलवार और बुधवार रद रहेगी। एयरलाइंस का कहना है कि परिचालन संबंधी कारणों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। वाराणसी से शारजाह के लिए वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक ही फ्लाइट संचालित हो रही है। यह फ्लाइट रात्रि 9.30 बजे वाराणसी से उड़ान भरती है और सीधे शारजाह पहुंचती है। वापसी में विमान रात्रि 12:30 बजे उड़ान भरकर सुबह 6:30 वाराणसी पहुंचता है। यात्रियों को उतारने के बाद यही विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। वहां से रात 8 बजे फ्लाइट बनारस आती है।
यहां से निर्धारित समय पर शारजाह के लिए उड़ान भरती है। यहां से प्रतिदिन चार से पांच सौ यात्रियों का शारजाह आवागमन होता है।
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