Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एयर इंडिया ने तेवोल्डे को सौंपी कमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

एयर इंडिया ने तेवोल्डे गेब्रेमरियम को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। गेब्रेमरियम ने इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप में महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की हैं। यह नियुक्ति एयर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण समय में हुई है, जब एयरलाइन घाटे और विस्तार की चुनौतियों का सामना कर रही है।

एयर इंडिया ने तेवोल्डे को सौंपी कमान

नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया ने बुधवार को इथियोपियन एयरलाइंस समूह के पूर्व प्रमुख तेवोल्डे गेब्रेमरियम को अपना अगला प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की। वह कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस साल अप्रैल में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि गेब्रेमरियम के नाम पर निर्णय लेने से पहले उसने देश-दुनिया के कई बेहद कुशल बाहरी और आंतरिक उम्मीदवारों का कड़ा मूल्यांकन किया था। यह नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है, जब घाटे में चल रही एयर इंडिया कई बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपने विस्तार पर काम कर रही है।

ये भी पढ़ें:आईएमएफ, एडीबी और आईसीएओ समेत कई विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी

बयान में कहा गया कि गेब्रेमरियम ने इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ के रूप में सेवा दी है, जहां उन्होंने कई अरब डॉलर के विस्तार का नेतृत्व किया और एक क्षेत्रीय वाहक को अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक एयरलाइन में बदल दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Air India Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।