एयर इंडिया ने तेवोल्डे को सौंपी कमान
एयर इंडिया ने तेवोल्डे गेब्रेमरियम को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे अप्रैल में इस्तीफा देने वाले कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे। गेब्रेमरियम ने इथियोपियन एयरलाइंस को सफलतापूर्वक विस्तार दिया है और अब एयर इंडिया के लिए अहम समय में कार्यभार संभालेंगे।
नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया ने बुधवार को इथियोपियन एयरलाइंस समूह के पूर्व प्रमुख तेवोल्डे गेब्रेमरियम को अपना अगला प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की। वह कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस साल अप्रैल में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि गेब्रेमरियम के नाम पर निर्णय लेने से पहले उसने देश-दुनिया के कई बेहद कुशल बाहरी और आंतरिक उम्मीदवारों का कड़ा मूल्यांकन किया था। यह नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है, जब घाटे में चल रही एयर इंडिया कई बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपने विस्तार पर काम कर रही है।
बयान में कहा गया कि गेब्रेमरियम ने इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ के रूप में सेवा दी है, जहां उन्होंने कई अरब डॉलर के विस्तार का नेतृत्व किया और एक क्षेत्रीय वाहक को अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक एयरलाइन में बदल दिया।
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